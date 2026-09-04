Ne jamais parvenir

C'est à Albert Thierry (1881-1915), instituteur, syndicaliste et anarchiste, que l'on doit le concept du "refus de parvenir" . Radicalement hostile à toute récompense, distinction, honneur ou promotion, qu'il considérait comme autant de trahison à sa classe et à ses combats, il fut le promoteur d'une pédagogie d'action directe des plus stimulantes. Ces écrits, réunis ici, témoignent d'une exigence militante et éthique qui a nourri le syndicalisme révolutionnaire. Aujourd'hui, son refus de parvenir résonne avec les aspirations d'une nouvelle génération, qui, à son tour, tourne résolument le dos aux sirènes capitalistes de la réussite individuelle.