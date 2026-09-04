Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Ne jamais parvenir

Albert Thierry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est à Albert Thierry (1881-1915), instituteur, syndicaliste et anarchiste, que l'on doit le concept du "refus de parvenir" . Radicalement hostile à toute récompense, distinction, honneur ou promotion, qu'il considérait comme autant de trahison à sa classe et à ses combats, il fut le promoteur d'une pédagogie d'action directe des plus stimulantes. Ces écrits, réunis ici, témoignent d'une exigence militante et éthique qui a nourri le syndicalisme révolutionnaire. Aujourd'hui, son refus de parvenir résonne avec les aspirations d'une nouvelle génération, qui, à son tour, tourne résolument le dos aux sirènes capitalistes de la réussite individuelle.

Par Albert Thierry
Chez Nada éditions

|

Auteur

Albert Thierry

Editeur

Nada éditions

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ne jamais parvenir par Albert Thierry

Commenter ce livre

 

Ne jamais parvenir

Albert Thierry

Paru le 23/10/2026

160 pages

Nada éditions

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791092457995
9791092457995
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.