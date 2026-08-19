Condamnée pendant des siècles par les philosophes pour être un trouble du discernement, la passion a aujourd'hui plutôt bonne presse. Et il est vrai que le jugement moralisateur à son sujet est un jugement trop poli pour être honnête. La passion n'est-elle pas un fort bon moyen d'échapper à l'ennui ? Ne redonne-t-elle pas leurs couleurs aux jours, aux semaines ? Mais n'oublions pas pour autant que quand nous effeuillions la marguerite, le pétale de la passion était juste à côté du pétale de la folie : " Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout... " La sagesse populaire n'a-t-elle pas raison de suggérer par là que la passion est une folie douce, et la folie une passion dure ? Après qu'auront été cherchés ses origines, ses symptômes, ses effets, il apparaîtra qu'il existe autant de raisons de dire beaucoup de bien de la passion que d'en dire beaucoup de mal. Ce petit livre racontera alors toute une série d'histoires, les unes imaginées, les autres réelles - dont la Passion du Christ -, pour que soit mieux compris ce que la passion change dans la vie : à savoir qu'elle lui donne un sens, permet une vie intense au présent, donne une puissance sans pareille, dont l'origine est malheureusement un enchantement du jugement. Or l'enchantement ne fomente-t-il pas le désenchantement autant que l'illusion la désillusion ?