Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Ramsès de Paris

Alain Mabanckou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un hôtel. Cinquante-cinq livres. Un mystère qui pourrait tout changer. Berado, jeune écrivain en herbe, vit dans l'ombre de son grand frère des faubourgs de Pointe-Noire, qu'il est venu rejoindre à Paris. Ce dernier exerce sa verve dans le quartier de Château-Rouge. Charmeur, il accumule les aventures, jusqu'au jour où il décide d'épouser Lilwenn. Au grand désarroi de maman Mushama, la tenancière du restaurant Manioc Pays. Tout est réuni pour une embrouille. Berado cherche à fausser les cartes, et pour imposer sa version des faits il se rend chez Ramsès, le réceptionniste et barman du Salam Hôtel. Il plonge bientôt dans un étrange flottement, entre rêve et réalité. Est-ce l'effet du thé qu'on lui sert ? "Une rhapsodie à la congolaise, brillamment décontractée et subtilement déglinguée". LE NOUVEL OBS Né au Congo-Brazzaville, Alain Mabanckou enseigne la littérature à l'université de Californie à Los Angeles, il est également poète et romancier. Son oeuvre, couronnée en 2012 par l'Académie française, est traduite en une vingtaine de langues. Parmi ses succès unanimement salués, citons Verre cassé, Mémoires de porc-épic (prix Renaudot 2006), Black Bazar ou encore Petit Piment.

Par Alain Mabanckou
Chez Points

|

Auteur

Alain Mabanckou

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ramsès de Paris par Alain Mabanckou

Commenter ce livre

 

Ramsès de Paris

Alain Mabanckou

Paru le 04/09/2026

240 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041427048
9791041427048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.