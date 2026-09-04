Ramsès de Paris

Un hôtel. Cinquante-cinq livres. Un mystère qui pourrait tout changer. Berado, jeune écrivain en herbe, vit dans l'ombre de son grand frère des faubourgs de Pointe-Noire, qu'il est venu rejoindre à Paris. Ce dernier exerce sa verve dans le quartier de Château-Rouge. Charmeur, il accumule les aventures, jusqu'au jour où il décide d'épouser Lilwenn. Au grand désarroi de maman Mushama, la tenancière du restaurant Manioc Pays. Tout est réuni pour une embrouille. Berado cherche à fausser les cartes, et pour imposer sa version des faits il se rend chez Ramsès, le réceptionniste et barman du Salam Hôtel. Il plonge bientôt dans un étrange flottement, entre rêve et réalité. Est-ce l'effet du thé qu'on lui sert ? "Une rhapsodie à la congolaise, brillamment décontractée et subtilement déglinguée". LE NOUVEL OBS Né au Congo-Brazzaville, Alain Mabanckou enseigne la littérature à l'université de Californie à Los Angeles, il est également poète et romancier. Son oeuvre, couronnée en 2012 par l'Académie française, est traduite en une vingtaine de langues. Parmi ses succès unanimement salués, citons Verre cassé, Mémoires de porc-épic (prix Renaudot 2006), Black Bazar ou encore Petit Piment.