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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Mate

Ali Hazelwood

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Par l'autrice de Bride et The Love Hypothesis Serena Paris est orpheline, sans meute, et unique en son genre. En révélant son statut de première hybride humaine-louve-garou, elle était censée remédier à une division vieille de plusieurs siècles entre les espèces. A la place, elle devient une cible, la proie d'impitoyables machinations politiques entre loups-garous, vampyres et humains. Acculée par ses ennemis, elle n'a plus qu'une seule option... s'il veut bien d'elle. En tant qu'alpha de la meute du Nord-Ouest, Koen Alexander force l'obéissance. Son autorité est si absolue que seul un fou oserait menacer sa compagne. Qu'importe que Serena ne partage pas ses sentiments : rien ne l'empêchera de la protéger. Mais les vampyres et loups-garous avides de pouvoir ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur Serena. Tôt ou tard, son passé finira par la rattraper, et Koen pourrait bien être le seul à pouvoir la sauver de l'anéantissement... " Un délice ! Passionné, plein d'esprit et d'une intensité primitive. " Nalini Singh, autrice de Psi-Changeling " Hazelwood libère sa voix pétillante et son esprit dans un Roméo et Juliette surnaturel. " Ruby Dixon " C'est officiel. Il n'y a rien qu'Ali Hazelwood ne puisse faire brillamment lorsqu'il s'agit d'écriture. J'ai adoré. " Jodi Picoult

Par Ali Hazelwood
Chez Milady

|

Auteur

Ali Hazelwood

Editeur

Milady

Genre

Comédie romantique et humorist

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Mate

Ali Hazelwood trad. Clémentine Curie

Paru le 19/08/2026

576 pages

Milady

19,95 €

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