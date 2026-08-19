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#Roman étranger

Tombeau de Parsifal

Dimitri Bortnikov

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"Se souvenir - c'est vieillir. Oublier - c'est mourir". Après vingt ans d'absence, un homme revient dans sa ville natale pour faire la lumière sur la mort de sa mère - et se venger. Car, ici, ce n'est pas un homme seul qui l'a tuée, mais une ville entière. Habité par un fantôme, le narrateur erre sans repos : vivre avec les morts est une chose, vivre avec un spectre qui réclame justice en est une autre. Dans une langue libre et incandescente, faite de visions et de fulgurances, Dimitri Bortnikov compose un roman où vengeance et pardon se répondent sans cesse - une odyssée intérieure, au plus près de l'âme humaine.

Par Dimitri Bortnikov
Chez Rivages

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Auteur

Dimitri Bortnikov

Editeur

Rivages

Genre

Littérature russe

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Tombeau de Parsifal

Dimitri Bortnikov

Paru le 19/08/2026

288 pages

Rivages

20,00 €

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