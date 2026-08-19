Tombeau de Parsifal

"Se souvenir - c'est vieillir. Oublier - c'est mourir". Après vingt ans d'absence, un homme revient dans sa ville natale pour faire la lumière sur la mort de sa mère - et se venger. Car, ici, ce n'est pas un homme seul qui l'a tuée, mais une ville entière. Habité par un fantôme, le narrateur erre sans repos : vivre avec les morts est une chose, vivre avec un spectre qui réclame justice en est une autre. Dans une langue libre et incandescente, faite de visions et de fulgurances, Dimitri Bortnikov compose un roman où vengeance et pardon se répondent sans cesse - une odyssée intérieure, au plus près de l'âme humaine.