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Anglais juridique

Fanny Cornette

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L'ouvrage de référence pour acquérir les fondamentaux du droit en anglais et réussir vos études. Destiné aux étudiants en Licence et en Master de droit, ainsi qu'aux candidats au CRFPA, cet ouvrage propose une immersion progressive dans l'anglais juridique et les systèmes anglo-saxons. Il combine une présentation claire de la Common Law et des institutions britanniques et américaines, des fiches bilingues sur les grands thèmes contemporains, une méthodologie pour les exposés et les oraux, une préparation spécifique à l'épreuve d'anglais du CRFPA. Pensé pour les étudiants francophones, il permet d'acquérir les réflexes linguistiques et culturels indispensables à la compréhension et à la pratique du droit en anglais. 1/ Un ouvrage qui propose une vision synthétique et pédagogique de la matière. 2/ Complément nécessaire des TD de droit pénal et de procédure pénale. 3/ Une vision d'ensemble claire et structurée : L'ouvrage couvre l'intégralité du procès pénal, des principes généraux aux voies de recours, en passant par la preuve, la mise en état et le jugement. 4/ Un positionnement intermédiaire stratégique : format idéal pour la licence et pour réviser le CRFPA.

Par Fanny Cornette
Chez LexisNexis

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Auteur

Fanny Cornette

Editeur

LexisNexis

Genre

Comptabilité, droit

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Anglais juridique

Fanny Cornette

Paru le 26/08/2026

350 pages

LexisNexis

25,00 €

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