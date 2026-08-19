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Droit des obligations - Le contrat

Laurent Leveneur

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Un guide complet et structuré pour maîtriser le droit des obligations et réussir ses examens, de la Licence au CRFPA Cet ouvrage constitue un outil pédagogique complet et clair couvrant l'intégralité du programme de L2 ainsi que les points essentiels de l'épreuve du CRFPA. Rédigé dans un style accessible et rigoureux, il associe explications théoriques, illustrations jurisprudentielles récentes et exemples pratiques pour faciliter la compréhension et la mémorisation. Chaque chapitre est conçu comme une fiche de cours structurée, permettant à l'étudiant de revoir efficacement le programme. 1/ Un contenu exhaustif et à jour du programme de L2 2/ Un outil pédagogique : encadrés, points-clés, exemples concrets, jurisprudences récentes 3/ Un ouvrage utile au-delà de la L2 pour une préparation solide au CRFPA.

Par Laurent Leveneur
Chez LexisNexis

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Auteur

Laurent Leveneur

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit civil

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Droit des obligations - Le contrat

Laurent Leveneur

Paru le 02/09/2026

300 pages

LexisNexis

25,00 €

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Scannez le code barre 9782711044214
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