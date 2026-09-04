Albert Londres contre l’esclavage

"Aujourd'hui, il faut parler. La France a le droit de savoir. Un drame se joue ici. Il a pour titre Congo-Océan". En 1928, Albert Londres enquête en Afrique équatoriale française. Ce qu'il découvre est accablant : derrière les promesses de la colonisation se cache un système fondé sur le travail forcé, les violences et l'exploitation de milliers d'hommes. Publiés à la Une du Petit Parisien, ses reportages provoquent un immense scandale et ébranlent jusqu'au pouvoir politique. Albert Londres livre ici un témoignage saisissant, qui demeure l'un des grands textes du journalisme français. "Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie". Albert Londres (1884-1932) est une grande figure du reportage français.