Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Droit public des affaires

Denis Jouve, Sébastien Bernard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage pédagogique et synthétique qui réuni le droit public économique et le droit de la commande publique. Cet ouvrage présente le droit encadrant les relations entre l'Administration et les opérateurs économiques : le droit public économique et le droit de la commande publique. Alors que la crise économique suscite des mesures de soutien aux opérateurs privés d'une ampleur inédite, les auteurs exposent la matière de façon pédagogique afin de rendre intelligibles les mutations contemporaines du droit public des affaires. Après avoir défini le cadre de l'action publique dans l'économie, l'ouvrage étudie les différentes formes que peut revêtir cette action selon que l'Etat - ou la collectivité territoriale - agit en entrepreneur, régulateur ou partenaire. Dans le premier cas, la collectivité publique intervient directement sur le marché en prenant en charge des activités de fourniture de biens et services au moyen du secteur public. Dans le deuxième cas, elle agit pour garantir les conditions de concurrence sur le marché et veille à remédier à ses défaillances en visant à influencer le comportement des opérateurs économiques. Dans le trois ième cas, elle sollicite les opérateurs économiques, soit pour satisfaire ses besoins au moyen de la commande publique, soit pour utiliser ou céder des biens publics. 1/ Le droit public économique et le droit de la commande publique réunis dans un même ouvrage. 2/ Exposé synthétique et à jour de la réforme de la commande publique. 2/ Sont présentées en encadré de nombreuses illustrations notamment jurisprudentielles.

Par Denis Jouve, Sébastien Bernard
Chez LexisNexis

|

Auteur

Denis Jouve, Sébastien Bernard

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit public

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit public des affaires par Denis Jouve, Sébastien Bernard

Commenter ce livre

 

Droit public des affaires

Denis Jouve, Sébastien Bernard

Paru le 19/08/2026

300 pages

LexisNexis

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711044115
9782711044115
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.