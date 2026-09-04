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Chine, la défaite de l'Occident

Pierre-Antoine Donnet

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Que savons-nous vraiment de la Chine d'aujourd'hui ?? Derrière les clichés et les fantasmes se dessine une puissance sans équivalent, à la fois Etat de surveillance, géant industriel et laboratoire des technologies de demain. Fort de plusieurs décennies d'observation du monde chinois, Pierre-Antoine Donnet nous entraîne au coeur d'un pays qui domine déjà des secteurs stratégiques comme les véhicules électriques, le photovoltaïque ou les batteries, et investit massivement dans l'intelligence artificielle, le spatial, la physique quantique et la fusion nucléaire. Alors que l'Europe et les Etats-Unis peinent à mesurer l'ampleur de cette transformation, la Chine s'affirme comme un acteur décisif du xxie ? siècle. L'auteur lance un cri d'alarme sur le danger aussi bien mortel qu'imminent que représente pour l'Europe et son industrie une machine de guerre économique chinoise subventionnée par l'Etat, alimentée par une main-d'oeuvre sous-payée et une monnaie sous-évaluée, et qui lui livre ainsi une concurrence parfaitement déloyale. Pierre-Antoine Donnetancien rédacteur en chef central de l'Agence France-Presse, rédacteur en chef d'Asia -Magazine, est un expert reconnu du monde chinois.

Par Pierre-Antoine Donnet
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Pierre-Antoine Donnet

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

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Chine, la défaite de l'Occident

Pierre-Antoine Donnet

Paru le 04/09/2026

192 pages

Editions de l’Aube

21,00 €

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