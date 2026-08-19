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#Roman francophone

Championne

Nina Bouraoui

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Une jeune fille, au pied de son immeuble, s'entraîne contre un mur. Elle frappe la balle avec sa raquette, inlassablement, pour fuir la folie de son pays et de sa famille, pour échapper à la colère de son père, à l'amour en désordre de sa mère, à la pâleur de sa soeur. Elle frappe et en elle les mots se bousculent : elle butte contre une faute qu'il lui faut avouer pour grandir et rêver à la femme qu'elle deviendra, qui s'aimera et aimera, qui se sera gagnée, elle. Nina Bouraoui signe un roman ensorcelant, hypnotique, la confession d'une jeune fille en feu, qui a le don des mots et un regard qui saisit chaque sentiment pour l'explorer, chaque geste pour dire le désir et la beauté. " Avec ce Championne, tendu, sombre, bordé de colère, Nina Bouraoui, loin cette fois-ci de toute tentation auto fictionnelle, revient d'une certaine manière vers la force mystérieuse de ses premiers livres, comme La voyeuse interdite ou L'âge blessé. Ce livre-là, pas plus que son héroïne, n'est aimable. II est bien plus que cela, chant de colère, mémoire perdue, violemment politique, évidemment poétique. " Livres Hebdo

Par Nina Bouraoui
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Nina Bouraoui

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

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Championne

Nina Bouraoui

Paru le 19/08/2026

360 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Scannez le code barre 9782709676236
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