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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Taipei Pianissimo

Chiang-Sheng Kuo

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Le vent de ces années soufflait des rides sur l'eau, je fermai les yeux, rentré en moi-même, je laissai mes mains trouver dans le noir leur position sur le clavier. Je frappai la première note de la sonate. Un veuf qui pleure une musicienne. Un accordeur de piano qui cache une vie de secrets. Un piano Steinway désaccordé. Un voyage à la découverte de soi à travers le temps et les continents, d'une maison d'enfance dans une ruelle de Taipei à New York sous la neige. Quelle trahison et quel chagrin d'amour ont poussé un jeune prodige de la musique à renoncer à la grandeur ? La beauté naît-elle sur scène, sous les mains du pianiste, ou se cache-t-elle dans l'âme du piano ? Voici un roman d'une délicatesse infinie, tout bruissant de silences, de notes, d'accord parfait et d'amour tu, d'une nostalgie et d'une poésie envoûtantes. Taipei pianissimo a décroché tous les plus grands prix littéraires de Taïwan en 2020.

Par Chiang-Sheng Kuo
Chez Philippe Picquier

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Auteur

Chiang-Sheng Kuo

Editeur

Philippe Picquier

Genre

Littérature étrangère

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Taipei Pianissimo

Chiang-Sheng Kuo trad. Pierre-Mong Lim

Paru le 04/09/2026

186 pages

Philippe Picquier

8,00 €

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Scannez le code barre 9782809717532
9782809717532
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