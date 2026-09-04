Le vent de ces années soufflait des rides sur l'eau, je fermai les yeux, rentré en moi-même, je laissai mes mains trouver dans le noir leur position sur le clavier. Je frappai la première note de la sonate. Un veuf qui pleure une musicienne. Un accordeur de piano qui cache une vie de secrets. Un piano Steinway désaccordé. Un voyage à la découverte de soi à travers le temps et les continents, d'une maison d'enfance dans une ruelle de Taipei à New York sous la neige. Quelle trahison et quel chagrin d'amour ont poussé un jeune prodige de la musique à renoncer à la grandeur ? La beauté naît-elle sur scène, sous les mains du pianiste, ou se cache-t-elle dans l'âme du piano ? Voici un roman d'une délicatesse infinie, tout bruissant de silences, de notes, d'accord parfait et d'amour tu, d'une nostalgie et d'une poésie envoûtantes. Taipei pianissimo a décroché tous les plus grands prix littéraires de Taïwan en 2020.