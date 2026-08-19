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#Roman francophone

Lola va mourir

Victor Dumiot

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" On en a toujours un peu voulu à Lola Janet d'être née. Trop optimiste. Trop souriante. Trop naïve. Trop enjouée, aussi. Une manière si légère d'être en vie qu'elle agace. " A quarante ans, Lola décide de tout quitter. Elle s'installe en France avec son plus jeune fils, Arthur, et reprend des études dans l'espoir de se reconstruire. Franck, lui, sort tout juste de prison. Il veut croire à un nouveau départ, et aspire à devenir un homme meilleur. Quand ils se rencontrent, chacun pense trouver en l'autre une issue de secours. Mais peu à peu, une mécanique destructrice se met en place. D'une écriture nerveuse, intuitive, Victor Dumiot poursuit son exploration des origines de la violence. Dans cette tragédie racontée par deux hommes, Franck et Arthur, il dissèque avec une ironie noire la quête de rédemption, la construction et la transmission de la misogynie, et ce qu'il en coûte à une femme de vouloir recommencer sa vie. Une plongée au coeur de la banalité du mal qui révèle les puissances de la fiction.

Par Victor Dumiot
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Victor Dumiot

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

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Lola va mourir

Victor Dumiot

Paru le 19/08/2026

300 pages

Calmann-Lévy

21,50 €

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