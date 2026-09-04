Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, que vos succès ne sont que le fruit de la chance ? Craignez-vous constamment d'être "démasqué" , malgré les preuves évidentes de vos compétences ? Vous n'êtes pas seul. Ce sentiment nommé phénomène de l'imposteur, désigné à tort sous le nom de "syndrome de l'imposteur" , peut générer un stress intense, mener au perfectionnisme paralysant et à la procrastination, et vous empêcher de saisir des opportunités ou de faire entendre votre voix. Dans cet ouvrage éclairant et pragmatique, le Dr Kate Atkin s'appuie sur ses recherches universitaires et de nombreux témoignages, afin de déconstruire les mythes et de vous offrir les clés pour alléger ce fardeau, notamment dans le milieu professionnel. Ce livre vous guidera ainsi pour : - comprendre ce qu'est réellement le phénomène de l'imposteur, ses origines et son impact sur votre vie professionnelle et personnelle ; - agir sur vous-même grâce à des stratégies et des exercices pratiques pour faire taire votre critique intérieur, gérer l'anxiété, repenser l'échec et cultiver le courage ; - soutenir les autres au travail, en apprenant à repérer les signes du phénomène de l'imposteur et à créer un environnement où chacun peut s'épanouir. Conçu comme un véritable cahier d'exercices, cet ouvrage vous invite à faire preuve d'introspection et à passer à l'action : il est temps de cesser de faire semblant et de commencer à reconnaître et à accepter votre juste valeur.