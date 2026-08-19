Chante Méchante

"J'ai toujours su qu'un jour ou l'autre il me faudrait payer pour ce que j'ai fait subir à Antoine Besançon". Depuis l'enfance, Léonie Dantin vole, insulte, abuse, et joue la comédie. Actrice, elle en a d'ailleurs fait son métier. Sur scène, elle peut juxtaposer les masques à l'infini. Quand on lui annonce qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, elle sait pourquoi elle meurt : elle a aimé autrefois un homme avec qui elle a été impitoyable. Plutôt que de se repentir ou d'essayer de se soigner, elle décide de tout quitter et de se rendre à Guernesey pour braver son destin.