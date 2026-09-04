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Nature grandiose en France (Broché)

Pierre Deslais

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Réédition d'un livre à succès sur les plus beaux paysages insolites en France. La France recèle de nombreuses curiosités naturelles, des paysages merveilleux et uniques à couper le souffle : falaises d'Etretat, gorges du Verdon, cascade des Tufs, désert des Agriates, bassin d'Arcachon, baie de Somme... - Plus de 60 lieux de l'hexagone, dont beaucoup méconnus, qui offre un spectacle extraordinaire. - Avec 200 photographies saisissantes, le voyage laisse souvent sans voix. - Sans perdre la magie de ces sites, l'auteur explique les phénomènes de ces curiosités naturelles et donne des indications pratiques pour un point de vue optimum sous la rubrique " Comment découvrir les lieux ? " En couverture - Cascade du Déroc (Lozère)

Par Pierre Deslais
Chez Ouest-France

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Auteur

Pierre Deslais

Editeur

Ouest-France

Genre

Récits de voyage

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Nature grandiose en France (Broché)

Pierre Deslais

Paru le 04/09/2026

224 pages

Ouest-France

25,00 €

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