Les rois de la sieste, animaux trop fainéants - Waoupédia 6-10 ans

Animaux trop fainéants : l'encyclo qui prend vie ! Es-tu plutôt un grand ronfleur comme l'ours brun ou un paresseux champion ? Rencontre les plus grands experts de la sieste et découvre leurs stratégies géniallissimes pour ne pas lever le petit doigt. Un documentaire rigolo et décalé, avec juste ce qu'il faut de savoir et même un test de personnalité pour savoir quel animal fainéant tu es ! Donne-leur vie en créant tes 4 grandes figurines papertoys d'ours brun, de paresseux, de Koala et de chauve-souris, sans colle et sans ciseaux ! Collectionne tous les papertoys Waoupédia pour créer ta collection et jouer avec tes animaux. Explore le monde, crée ta collection avec Waoupédia !