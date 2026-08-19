Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Mon mari est accro

Mana Aizen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tu en as envie ? ... Je peux ? Yuki s'est mariée avec Yoshiki, bel homme, gentil, un bon salaire, il a tout pour plaire. Mais le soir, il se transforme en un véritable obsédé aux tendances très particulières !!! Où qu'ils soient, Yoshiki titille sans relâche le point sensible de sa femme, qui ne sait plus où donner de la tête. Les jeux s'intensifient et la timidité de Yuki atteint ses limites... Dans ce recueil d'histoires à l'érotisme débordant, plongez dans la vie de jeunes mariés, suivez un beau prêtre réconciliant les coeurs, et découvrez une romance avec un prince venu d'ailleurs.

Par Mana Aizen
Chez Teen's love

|

Auteur

Mana Aizen

Editeur

Teen's love

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon mari est accro par Mana Aizen

Commenter ce livre

 

Mon mari est accro

Mana Aizen

Paru le 19/08/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488156127
9782488156127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.