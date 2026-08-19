Mon mari est accro

Tu en as envie ? ... Je peux ? Yuki s'est mariée avec Yoshiki, bel homme, gentil, un bon salaire, il a tout pour plaire. Mais le soir, il se transforme en un véritable obsédé aux tendances très particulières !!! Où qu'ils soient, Yoshiki titille sans relâche le point sensible de sa femme, qui ne sait plus où donner de la tête. Les jeux s'intensifient et la timidité de Yuki atteint ses limites... Dans ce recueil d'histoires à l'érotisme débordant, plongez dans la vie de jeunes mariés, suivez un beau prêtre réconciliant les coeurs, et découvrez une romance avec un prince venu d'ailleurs.