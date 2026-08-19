L'amour brulant de mon boss Tome 1

Un supérieur glacial, une employée éprise en secret : une romance intense et brûlante. Nagisa aime en secret son supérieur, Inori Inukai, sans espoir qu'il lui rende ses sentiments. Mais un soir, après une soirée entre collègues, elle partage un taxi avec lui, et un jouet qu'on lui a donné, " le charme magique de l'amour " s'active soudainement... Sous son effet, Inukai lui fait une déclaration enflammée ! Troublée, Nagisa ne sait pas s'il s'agit d'un véritable aveu ou d'un sortilège, mais elle veut y croire. Petit à petit, la confusion laisse place à une passion douce et brûlante...