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Le bureau des audacieuses

Mélanie Sadler

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Dans le Paris bouillonnant de la fin du XIXe siècle, bientôt déchiré par l'affaire Dreyfus, une jeune fille refuse le destin sage que lui promettent ses parents, l'Eglise et la société. Séverine veut écrire, devenir journaliste, et qu'importe si ce métier est alors réservé aux hommes. Des salons bourgeois corsetés aux sous-sols enfumés des journaux, des couloirs du palais Bourbon aux premiers congrès féministes, Séverine et d'autres audacieuses feront entendre la voix des femmes coûte que coûte. Inspiré d'une histoire vraie, celle du premier journal entièrement écrit et dirigé par des femmes, Le Bureau des audacieuses dresse le portrait flamboyant d'une indocile oubliée de l'Histoire. Aime, écris et fais ce que tu veux.

Par Mélanie Sadler
Chez La Tribu

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Auteur

Mélanie Sadler

Editeur

La Tribu

Genre

Littérature française

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Le bureau des audacieuses

Mélanie Sadler

Paru le 19/08/2026

384 pages

La Tribu

22,00 €

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