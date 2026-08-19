Ce livre sur SharePoint Online s'adresse aux administrateurs système et aux responsables informatiques dont l'entreprise s'est équipée d'un abonnement Microsoft 365. Il a pour objectif de donner les informations nécessaires pour une vision approfondie du produit, de la préparation du projet à l'administration de la plateforme en passant par la création de contenu de site sans oublier l'accompagnement des utilisateurs. Après une présentation de la gamme SharePoint et de la terminologie autour du produit, le lecteur parcourt la configuration de Microsoft 365, les principaux composants puis plus particulièrement l'administration de SharePoint Online. Il découvre ensuite les objets de sites et leurs possibilités (bibliothèques, listes, construction de sites) puis les scénarios de travail avec les composants de la suite Microsoft Office. La suite du livre détaille plusieurs composants qui gravitent autour de SharePoint dans Microsoft 365 dont Power Automate pour la création de flux de travail et Power BI pour les solutions de gestion de rapports et de tableaux de bord. La gestion de la sécurité est étudiée ainsi que les notions de surveillance, de sauvegarde et d'optimisation. Enfin, pour ceux qui souhaitent tester la version de SharePoint Server SE, un chapitre est dédié à l'installation de cette version. Pour la tester, des scénarios sont disponibles dans cinq fichiers de solutions, disponibles en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Ils peuvent être déployés librement afin de recréer un environnement de test permettant l'apprentissage du produit.