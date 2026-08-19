Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Hacking et cyberdéfense

Jacques Beirnaert-Huvelle, Guillaume Morelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre s'adresse aux administrateurs de systèmes Windows, aux responsables de la sécurité, ainsi qu'à tous les passionnés de cybersécurité qui souhaitent mieux comprendre les attaques visant les environnements Windows, et plus particulièrement Active Directory, afin de mieux s'en protéger. A partir du constat, issu de nombreux tests d'intrusion, de la vulnérabilité persistante des systèmes d'information internes des entreprises et de la hausse des incidents, les auteurs montrent comment des techniques de compromission autrefois réservées à des profils experts sont aujourd'hui devenues largement accessibles. Ils mettent ainsi en lumière la nécessité de déployer des contre-mesures efficaces face aux logiciels malveillants et aux menaces avancées. Les auteurs détaillent les informations qu'un attaquant cherche à récupérer, qu'il s'agisse de défauts de configuration, de données réseau ou d'identifiants sensibles. Ils expliquent comment sont menées les phases d'escalade de privilèges, de déplacement latéral et de prise de contrôle d'un système d'information Windows, jusqu'à l'administration de l'Active Directory et à la compromission des données métiers. L'ouvrage présente également les principaux outils, techniques d'audit et mécanismes de persistance utilisés lors des tests d'intrusion en environnement Windows. Face à ces risques, ce livre propose des mesures techniques concrètes, comme l'usage des stratégies de groupe, la délégation maîtrisée des privilèges et le durcissement de l'annuaire. Il accorde aussi une place importante à la gouvernance, à l'architecture en tiers, aux procédures de sécurité et aux règles simples permettant d'améliorer la détection des incidents et la protection globale du système d'information.

Par Jacques Beirnaert-Huvelle, Guillaume Morelle
Chez Editions ENI

|

Auteur

Jacques Beirnaert-Huvelle, Guillaume Morelle

Editeur

Editions ENI

Genre

Sécurité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hacking et cyberdéfense par Jacques Beirnaert-Huvelle, Guillaume Morelle

Commenter ce livre

 

Hacking et cyberdéfense

Jacques Beirnaert-Huvelle, Guillaume Morelle

Paru le 19/08/2026

600 pages

Editions ENI

54,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409055010
9782409055010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.