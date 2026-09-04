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VIETNAM JOURNAL Volume 8 : Au delà de l'horreur

Don Lomax

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VIETNAM, Eté 1969. Scott "Journal" Neithammer, reporter de guerre, poursuit sa couverture du conflit sur le terrain en compagnie des jeunes marines. Alors qu'il accompagne une unité de mécaniciens qui doit récupérer l'épave d'un véhicule blindé, une escouade de GIs surgit, poursuivie par des Viet Congs. Journal va alors apprendre l'histoire de ce peloton perdu tandis qu'il suivra les équipes chargées de la récupération des corps restés en arrière lors de leur fuite... La deuxième histoire phare de cet ultime recueil raconte l'histoire de l'aumônier Zek Goodfellow,. Envoyé avec Journal sur le site d'un poste avancé soumis aux assauts incessants des vagues Viet Cong, Zek réalise que sa vocation lui impose aussi la compassion envers l'ennemi. Mais de tels principes sont-ils compatibles avec la guerre sans pitié du Vietnam ?

Par Don Lomax
Chez Delirium

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Auteur

Don Lomax

Editeur

Delirium

Genre

Comics divers

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VIETNAM JOURNAL Volume 8 : Au delà de l'horreur

Don Lomax

Paru le 04/09/2026

144 pages

Delirium

20,00 €

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Scannez le code barre 9782493428721
9782493428721
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