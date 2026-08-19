L'Egypte des pharaons

" Les Encyclopes" : une collection d'encyclopédies de référence pour les collégiens comme pour les lycéens et tous les passionnés ! Ce livre est un voyage dans le temps et dans l'histoire de l'Egypte. Il nous présente le mode de vie de ce grand peuple de l'Antiquité, ses monuments, son art et son artisanat, son écriture et sa religion. Trois capitales au coeur de l'Histoire antique L'ouvrage débute par trois chapitres construits autour de Memphis, Thèbes et Alexandrie, trois capitales qui sont aussi trois grands moments de l'histoire pharaonique. On y fait la connaissance de Narmer, Djoser, Sésostris, Ahmosis, Hatshepsout, Thoutmosis, Akhenaton, Toutankhamon, des Ramsès, jusqu'aux pharaons grecs et Cléopâtre. Leurs liens avec ces hauts lieux aident à la compréhension de cette grande civilisation. A travers ces trois villes mythiques, leur construction, leur prospérité et leur déclin, c'est toute l'histoire de la période antique qui est évoquée. Une civilisation exceptionnelle Comment les Egyptiens ont-ils édifié les pyramides ? Quels étaient les secrets de fabrication des momies ? Comment vivaient le pharaon et son peuple ? Tout au long de huit chapitres sur la vie quotidienne, huit thématiques incontournables sont abordées qui permettent de répondre à ces questions et à beaucoup d'autres. Le pharaon - Les Egyptiennes - Le travail et les hommes - Les nobles - Les dieux - Les prêtres - Les morts - Les lettres forment huit étapes qui éclairent l'histoire de cette société de l'Antiquité. L'Egypte retrouvée Un dernier chapitre nous explique pourquoi, depuis l'expédition de Bonaparte il y a deux siècles, cette civilisation exceptionnelle, qui a duré plus de trois mille ans, ne cesse de nous faire rêver. Comment l'Egypte antique a-t-elle été redécouverte ? Depuis la fin du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, de Champollion et Carter jusqu'à nos contemporains toujours aussi passionnés, l'actualité n'a jamais cessé d'évoluer. Et malgré les travaux menés depuis de longues années, de nombreuses zones d'ombre demeurent : on est loin de tout savoir sur l'Egypte ancienne, les scientifiques eux-mêmes n'étant pas toujours d'accord sur certaines questions. Le sujet a encore de belles années devant lui !