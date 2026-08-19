Les petites histoires de Nino Dino

Cléa a perdu son doudou dans la forêt, en allant à l'école. Comment va-t-elle faire pour passer toute la journée sans lui ? Elle est très triste. Heureusement, Nino Dino lui prête le sien. Une histoire pleine de tendresse et d'amitié autour de Nino Dino, le p'tit rannosaure super grand et méga fort. Une belle leçon d'amitié et de solidarité Pour consoler Cléa et l'aider à s'endormir à l'heure de la sieste, Nino Dino n'hésite pas à lui prêter son doudou, même si c'est un peu dur pour lui. Une belle histoire sur l'entraide et l'empathie. Nino Dino, le héros des 3-6 ans Nino Dino, le petit héros aux grandes émotions, ressemble à ses lecteurs ! Comme eux, il est très attaché à son doudou... mais surtout à ses amis ! Nino Dino, un héros 360 Nino Dino peut se retrouver sur différents canaux : audio, presse, numérique, mais aussi en mascotte dans les points de vente, et bientôt en dessin animé.