Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Découvre le métier de maître d'école

Lola Koenig

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nouvelle collection de BD aux thèmes documentaires, en immersion au coeur de métiers qui font rêver, ou que les enfants croisent au quotidien ! Un deuxième opus sur un professeur des écoles. Une intrigue forte et pleine de rebondissements Nicolas est débordé ! C'est sa première rentrée des classes en tant que professeur des écoles. Entre se faire respecter par Vania, intégrer le nouveau, Oumar, et aider Enzo en difficulté scolaire, il a du pain sur la planche ! Sans compter la visite à venir d'une conseillère pédagogique, pour laquelle il est encore loin d'être prêt... Une vision réaliste et documentaire de chaque milieu professionnel On est en immersion avec les personnages du milieu professionnel en question, pour que l'enfant s'y sente comme s'il y était ! Prérentrée, correction des copies, méthodes pédagogiques, sortie scolaire... Avec une relecture faite par un instituteur, pour assurer la pertinence documentaire. Un univers commun aux différents tomes Qui-Fait-Quoi, c'est une ville de pros ! Dans chaque tome de cette série BD, qui peut se lire indépendamment, les héros pourront devenir les personnages secondaires d'autres tomes, pour créer un univers qui parle aux lecteurs de 7 ans et plus.

Par Lola Koenig
Chez Editions Milan

|

Auteur

Lola Koenig

Editeur

Editions Milan

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Découvre le métier de maître d'école par Lola Koenig

Commenter ce livre

 

Découvre le métier de maître d'école

Lola Koenig

Paru le 19/08/2026

48 pages

Editions Milan

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408060763
9782408060763
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.