Découvre le métier de maître d'école

Une nouvelle collection de BD aux thèmes documentaires, en immersion au coeur de métiers qui font rêver, ou que les enfants croisent au quotidien ! Un deuxième opus sur un professeur des écoles. Une intrigue forte et pleine de rebondissements Nicolas est débordé ! C'est sa première rentrée des classes en tant que professeur des écoles. Entre se faire respecter par Vania, intégrer le nouveau, Oumar, et aider Enzo en difficulté scolaire, il a du pain sur la planche ! Sans compter la visite à venir d'une conseillère pédagogique, pour laquelle il est encore loin d'être prêt... Une vision réaliste et documentaire de chaque milieu professionnel On est en immersion avec les personnages du milieu professionnel en question, pour que l'enfant s'y sente comme s'il y était ! Prérentrée, correction des copies, méthodes pédagogiques, sortie scolaire... Avec une relecture faite par un instituteur, pour assurer la pertinence documentaire. Un univers commun aux différents tomes Qui-Fait-Quoi, c'est une ville de pros ! Dans chaque tome de cette série BD, qui peut se lire indépendamment, les héros pourront devenir les personnages secondaires d'autres tomes, pour créer un univers qui parle aux lecteurs de 7 ans et plus.