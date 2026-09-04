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#Imaginaire

Bienvenue chez Toutou Chouchou

Mona Granjon

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Ruby est une jeune fille imaginative et enthousiaste... Elle nous invite à visiter son salon de toilettage / bien-être / médecine douce / onglerie pour animaux - véritable arche de Noé new age 2. 0. Avec sa start-up farfelue et un peu too much, elle aspire, avec une naïveté touchante, à un monde meilleur. Avec son dessin tout rond et bien frais, Mona Granjon nous immerge dans un univers foufou où règne une absolue bienveillance. Pourtant, à la fin du récit, le microcosme tout doux de Ruby se confronte à la dure réalité du monde moderne. Mais qu'à cela ne tienne : le positivisme et l'énergie de Ruby et de son attachante tribu l'emporteront sur les idées noires !

Par Mona Granjon
Chez L'Articho

|

Auteur

Mona Granjon

Editeur

L'Articho

Genre

Divers

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Bienvenue chez Toutou Chouchou

Mona Granjon

Paru le 31/12/2078

52 pages

L'Articho

6,00 €

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