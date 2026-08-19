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#Album jeunesse

Pleure, mon petit coeur

Louison Nielman, Nathalie Ragondet

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"Chaque jour, j'apprends à mieux te comprendre. Je reconnais à présent si tu as faim, mal ou juste besoin d'un câlin". Dans cet album tout-carton, deux jeunes parents s'adressent à leur bébé et lui racontent avec émotion et humilité tous les moments du quotidien où ils ont appris à le consoler. Une thématique universelle Avec douceur et justesse, cet album, signé Louison Nielman, évoque les différents pleurs du nouveau-né et le réconfort et l'amour qu'il trouve auprès de ses parents. Le premier cri, la sensation de froid après le bain, la faim, le besoin de câlin, la fatigue, les pleurs de décharge... Dans chaque petite et grande contrariété de la vie, le tout-petit est aimé et accompagné. Un récit bienveillant narré à deux voix Cet album donne la parole à la maman et au papa. D'une page à l'autre, le point de vue change. Cette alternance met en avant les différentes expériences de la parentalité et permet à tous de s'y reconnaître. Une lecture tendre et poétique Cet album tout-carton offre un joli moment de lecture à partager avec les plus petits. Il s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants. Les premiers pourront se remémorer avec tendresse la naissance de leurs enfants, et tous ces petits instants qui font la magie du quotidien avec un bébé. Les seconds prendront plaisir à entendre les histoires de leur vie de bébé.

Par Louison Nielman, Nathalie Ragondet
Chez Editions Milan

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Auteur

Louison Nielman, Nathalie Ragondet

Editeur

Editions Milan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Pleure, mon petit coeur

Louison Nielman, Nathalie Ragondet

Paru le 19/08/2026

20 pages

Editions Milan

11,50 €

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Scannez le code barre 9782408056704
9782408056704
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