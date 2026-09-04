Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Baby Fiver

Noémie Merleau-ponty

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis près d'un demi-siècle, la procréation médicalement assistée a permis la naissance de plus de 10 millions d'enfants. A l'heure où l'infertilité progresse et où les enjeux démographiques s'invitent dans le débat public, cette pratique ne relève pas seulement de la médecine : elle mêle les trajectoires les plus intimes avec des enjeux de société. A partir d'une enquête menée au sein d'une clinique de PMA, Noémie Merleau-Ponty retrace les parcours de patientes confrontées à l'attente, aux échecs ou à l'exil médical. En suivant chaque jour le travail de biologistes et techniciennes, de la ponction ovocytaire jusqu'au transfert embryonnaire, l'autrice dévoile les coulisses de l'aide aux personnes engagées dans un projet parental. Un récit vivant où ces lieux habituellement fermés au public apparaissent comme des espaces éminemment humains, habités par les espoirs de celles et ceux qui les traversent. Noémie Merleau-Ponty est anthropologue au CNRS, spécialiste de la reproduction, de l'infertilité, de la baisse de la natalité et de la bioéthique. Ses recherches, menées en France, en Inde et au Royaume-Uni, croisent l'anthropologie avec les études des sciences et des techniques féministes. Elle a cofondé le collectif Ferjust, un réseau de recherche sur la baisse de la fertilité en Europe et la justice reproductive.

Par Noémie Merleau-ponty
Chez Université Paris Cité Editions

|

Auteur

Noémie Merleau-ponty

Editeur

Université Paris Cité Editions

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Baby Fiver par Noémie Merleau-ponty

Commenter ce livre

 

Baby Fiver

Noémie Merleau-ponty

Paru le 04/09/2026

150 pages

Université Paris Cité Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488244145
9782488244145
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.