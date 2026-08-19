Impératrice des airs

Midge et Flea sont comme deux soeurs. Elevées dans le Montana par Taz et Rudy, leurs pères eux-mêmes amis, elles ont grandi sans maman : celle de Midge est morte en couches, celle de Flea est partie peu après sa naissance. Quand les études éloignent Midge du foyer, Flea ressent plus vivement l'absence de sa mère, dont son père refuse de parler. Tourmentée par la question de ses origines, elle retrouve sa trace au Canada et décide de la rencontrer, consciente d'aborder un moment décisif de son existence : celui de son passage vers l'âge adulte.