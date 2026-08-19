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#Roman étranger

Impératrice des airs

Pete Fromm

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Midge et Flea sont comme deux soeurs. Elevées dans le Montana par Taz et Rudy, leurs pères eux-mêmes amis, elles ont grandi sans maman : celle de Midge est morte en couches, celle de Flea est partie peu après sa naissance. Quand les études éloignent Midge du foyer, Flea ressent plus vivement l'absence de sa mère, dont son père refuse de parler. Tourmentée par la question de ses origines, elle retrouve sa trace au Canada et décide de la rencontrer, consciente d'aborder un moment décisif de son existence : celui de son passage vers l'âge adulte.

Par Pete Fromm
Chez Gallmeister

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Auteur

Pete Fromm

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Impératrice des airs

Pete Fromm trad. Nivelt Julianne, Juliane Nivelt

Paru le 19/08/2026

400 pages

Gallmeister

12,00 €

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