Dans l'Irlande des années 1950, un géomètre soviétique est envoyé dans les Midlands pour cartographier les immenses tourbières destinées à l'industrialisation. Chargé de mesurer un sol qui se dérobe sans cesse, Nikolai Lobachevski voit ses certitudes vaciller : ni ses théorèmes ni les injonctions du régime ne parviennent à ordonner ce paysage instable. Quand une lettre l'enjoint de rentrer en URSS, et comprenant qu'il n'est plus utile au régime, il choisit la fuite et se réfugie sur une île de l'estuaire du Shannon, où il se fait passer pour un autre et partage le travail de récolte d'algues avec les habitants. Au fil des saisons, le contact avec cette communauté marginale, la mémoire des violences politiques et la présence obsédante du paysage l'obligent à reconsidérer sa foi dans les systèmes - mathématiques, industriels, idéologiques - face à un réel qui échappe à toute mise en équations. Roman d'exil et de métamorphose intérieure, Le géomètre Lobachevski déploie une prose méditative, d'une grande précision sensorielle, qui fait des bogs irlandais le théâtre d'une réflexion saisissante sur la modernité et ses impasses. Adrian Duncan Adrian Duncan, ex-ingénieur en structures, est aujourd'hui écrivain, artiste et cinéaste. Formé à Dublin, il puise dans son expérience des chantiers et des infrastructures pour tisser une oeuvre romanesque singulière, attentive aux paysages façonnés par la technique et à la mémoire des lieux. Lauréat du John McGahern Book Prize pour Love Notes from a German Building Site, il a été finaliste du Walter Scott Prize et du Kerry Group Irish Novel of the Year avec The Geometer Lobachevsky, confirmant sa place dans la littérature irlandaise contemporaine. Chris Quilliams Illustrateur canadien mondialement reconnu, Chris Quilliams oeuvre dans différents milieux artistiques. Il a grandi à Winnipeg, Manitoba et vit actuellement dans le petit village de Maxville, Ontario au Canada où il continue de créer avec passion sous le regard attentif de sa chatte Mei.