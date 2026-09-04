Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Le géomètre Lobachevski

Adrian Duncan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans l'Irlande des années 1950, un géomètre soviétique est envoyé dans les Midlands pour cartographier les immenses tourbières destinées à l'industrialisation. Chargé de mesurer un sol qui se dérobe sans cesse, Nikolai Lobachevski voit ses certitudes vaciller : ni ses théorèmes ni les injonctions du régime ne parviennent à ordonner ce paysage instable. Quand une lettre l'enjoint de rentrer en URSS, et comprenant qu'il n'est plus utile au régime, il choisit la fuite et se réfugie sur une île de l'estuaire du Shannon, où il se fait passer pour un autre et partage le travail de récolte d'algues avec les habitants. Au fil des saisons, le contact avec cette communauté marginale, la mémoire des violences politiques et la présence obsédante du paysage l'obligent à reconsidérer sa foi dans les systèmes - mathématiques, industriels, idéologiques - face à un réel qui échappe à toute mise en équations. Roman d'exil et de métamorphose intérieure, Le géomètre Lobachevski déploie une prose méditative, d'une grande précision sensorielle, qui fait des bogs irlandais le théâtre d'une réflexion saisissante sur la modernité et ses impasses. Adrian Duncan Adrian Duncan, ex-ingénieur en structures, est aujourd'hui écrivain, artiste et cinéaste. Formé à Dublin, il puise dans son expérience des chantiers et des infrastructures pour tisser une oeuvre romanesque singulière, attentive aux paysages façonnés par la technique et à la mémoire des lieux. Lauréat du John McGahern Book Prize pour Love Notes from a German Building Site, il a été finaliste du Walter Scott Prize et du Kerry Group Irish Novel of the Year avec The Geometer Lobachevsky, confirmant sa place dans la littérature irlandaise contemporaine. Chris Quilliams Illustrateur canadien mondialement reconnu, Chris Quilliams oeuvre dans différents milieux artistiques. Il a grandi à Winnipeg, Manitoba et vit actuellement dans le petit village de Maxville, Ontario au Canada où il continue de créer avec passion sous le regard attentif de sa chatte Mei.

Par Adrian Duncan
Chez Editions Les Grands Vents

|

Auteur

Adrian Duncan

Editeur

Editions Les Grands Vents

Genre

Littérature étrangère

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le géomètre Lobachevski par Adrian Duncan

Commenter ce livre

 

Le géomètre Lobachevski

Adrian Duncan trad. Marie Hermet

Paru le 04/09/2026

232 pages

Editions Les Grands Vents

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487905184
9782487905184
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.