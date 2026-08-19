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#Roman francophone

L'attentat

Harry Mulisch

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Haarlem, janvier 1945, Hollande occupée. A l'heure du couvre-feu, Fake Ploeg, un policier collaborateur connu pour sa cruauté, rentre chez lui à vélo. Des coups de feu le laissent mort sur le trottoir devant quatre maisons, dont l'une est celle des Steenwijk. En représailles les Allemands l'incendient ; seul Anton, âgé de douze ans, survit. Déterminé à oublier, il choisit de mener une existence soigneusement normale : un mariage prudent, une carrière réussie, une vie sans relief. Mais les fantômes le poursuivent, jusqu'à ce qu'Anton apprenne enfin ce qui s'est réellement passé cette nuit-là et pourquoi. Nouvelle traduction par Philippe Noble

Par Harry Mulisch
Chez Gallmeister

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Auteur

Harry Mulisch

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'attentat

Harry Mulisch trad. Philippe Noble

Paru le 19/08/2026

256 pages

Gallmeister

11,00 €

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