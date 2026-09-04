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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Demandez à Mietchka

Ievhenia Kouznetsova

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Lilitchka et Mietchka reviennent là où tout a commencé? : une vieille maison à l'écart du monde, envahie par la végétation, les souvenirs et les silences. Les deux soeurs y cherchent un répit, ou peut-être un point de bascule. L'une hésite à partir, l'autre à aimer. Autour d'elles, les générations se croisent : une grand-mère à la fin de sa vie, une mère qui redoute de devenir à son tour la gardienne de ce qui reste, une petite fille, un chat, quelques hommes, tous venus avec leurs doutes, leurs histoires, leurs choix en suspens. Dans un premier roman très remarqué, Ievguenia Kouznetsova explore les liens invisibles qui nous relient aux autres, et la manière dont nos vies se construisent à l'ombre de celles qui nous ont précédés. Demandez à Mietchka est un roman lumineux, où les choses simples rappellent avec douceur l'essentiel. "L'une des plus belles découvertes de l'année". Vogue (Ukraine) "Un livre sur le passage du temps, sur le fait que rien ne sera plus jamais comme avant. Sur l'importance de la famille, des conversations tranquilles, de la vie quotidienne... et sur l'existence d'un lieu où l'on peut fuir. Un lieu où l'on vous attend, où l'on vous accueille, où l'on vous comprend". BBC News Ukraine "? Grâce à une sincérité éblouissante, Ievguenia Kouznetsova prend le lecteur en otage de ses réflexions". Oukraïna Molada (Ukraine) "Tous dans cette maison, les soeurs, la grand-mère, la cousine revenue d'Inde, la mère un peu perdue, et même le chat roux sans nom, se trouvent au seuil du changement". Elle (Ukraine)

Par Ievhenia Kouznetsova
Chez Les Argonautes

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Auteur

Ievhenia Kouznetsova

Editeur

Les Argonautes

Genre

Littérature étrangère

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Demandez à Mietchka

Ievhenia Kouznetsova trad. Nikol Dziub

Paru le 04/09/2026

272 pages

Les Argonautes

22,00 €

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