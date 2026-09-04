Giuseppe Verdi (1813-1901)

Premier musicien italien d'envergure à rompre la malédiction qui avait poussé dès le XVIIe siècle ses compatriotes à émigrer à Vienne, à Paris, à Londres, à Madrid et jusqu'à St Pétersbourg, en quête de pain et de reconnaissance, Giuseppe Verdi vécut, mourut et connut la plus universelle des gloires en restant au pays, sa maison natale devenant "Monument National" . Il fut aussi le premier à braver la censure de l'occupant autrichien, tout en étant témoin - et largement inspirateur - de ces insurrections qui, au terme d'années de lutte et de souffrances, devaient rendre à la nation italienne trop longtemps niée sa fierté et son indépendance. Enfin Giuseppe Verdi eut de nombreuses casquettes : compositeur d'opéras, député puis sénateur, grand propriétaire terrien, mécène et philanthrope. Et la contradiction ne lui fit jamais peur : ce républicain convaincu se mit finalement au service d'une monarchie vue avec raison comme unificatrice. Ce libre-penseur et cet anticlérical affiché a laissé en outre l'un des plus beaux "Requiem" du répertoire. Mais un compositeur n'existe que par sa musique : les 143 QR Codes que renferme ce livre vont donc vous permettre de savourer, et parfois de découvrir, ses plus belles pages commentées et replacées dans leur contexte.