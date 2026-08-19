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#Roman francophone

Gatsby le magnifique

Francis Scott Fitzgerald

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Dans le New York des Années folles, Jay Gatsby fascine par sa fortune, son élégance et les fêtes somptueuses qu'il organise dans son manoir de Long Island. Mais derrière le faste et les lumières se cache un homme mystérieux, obsédé par un amour perdu : Daisy Buchanan. A travers le regard de Nick Carraway, Francis Scott Fitzgerald livre un portrait fascinant de l'Amérique de l'époque, où les rêves les plus éclatants se heurtent aux illusions et aux désillusions. Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) est l'un des plus grands écrivains américains du xxe siècle. Gatsby le magnifique, paru en 1925, est aujourd'hui considéré comme un classique incontournable de la littérature mondiale.

Par Francis Scott Fitzgerald
Chez Litos

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Auteur

Francis Scott Fitzgerald

Editeur

Litos

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Gatsby le magnifique

Francis Scott Fitzgerald

Paru le 26/08/2026

270 pages

Litos

8,90 €

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