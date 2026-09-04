Mist et le Mal du Vide

Mist Vent-en-Pourpre est apprentie sorcière, inventrice de génie, et peut-être un tout petit peu trop sûre d'elle. Quand elle débarque chez Mamie Biscuit pour les vacances, quelque chose cloche à Champs-Lavande : les habitants ont perdu le sourire... Ils ont le mal du Vide : un maléfice aussi vieux que mystérieux, lancé par le Sorcier des Ombres que personne n'a jamais réussi à arrêter. Evidemment, Mist a déjà un plan. Une potion secrète, un grimoire magique et son fidèle robot Eustache : elle n'a besoin de personne pour sauver la ville ! Enfin... c'est ce qu'elle croit.