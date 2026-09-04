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#Roman jeunesse

Mist et le Mal du Vide

Cressy

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Mist Vent-en-Pourpre est apprentie sorcière, inventrice de génie, et peut-être un tout petit peu trop sûre d'elle. Quand elle débarque chez Mamie Biscuit pour les vacances, quelque chose cloche à Champs-Lavande : les habitants ont perdu le sourire... Ils ont le mal du Vide : un maléfice aussi vieux que mystérieux, lancé par le Sorcier des Ombres que personne n'a jamais réussi à arrêter. Evidemment, Mist a déjà un plan. Une potion secrète, un grimoire magique et son fidèle robot Eustache : elle n'a besoin de personne pour sauver la ville ! Enfin... c'est ce qu'elle croit.

Par Cressy
Chez Beta Publisher

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Auteur

Cressy

Editeur

Beta Publisher

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Mist et le Mal du Vide

Cressy

Paru le 04/09/2026

176 pages

Beta Publisher

13,00 €

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Scannez le code barre 9782383921288
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