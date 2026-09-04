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Filippe le ferpent

Lefevre Mathieu

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Filippe le Ferpent est un serpent tout à fait banal... ou presque. Car Filippe "fofote" ! Alors ça, "f'est furprenant" ... Au centre de l'attention des scientifiques, du grand public, des paparazzis, le voici étudié, observé, moqué... puis emmené dans un zoo ! Mais grâce à sa crocodile de voisine, Filippe s'évade ! Direction l'Egypte, terre sacrée des reptiles ! Là-bas, le Grand Conseil des Serpents pourra peut-être l'aider à résoudre son problème de prononciation, qui sait ? Filippe le ferpent est le premier livre jeunesse de Mathieu Lefèvre. Scénariste du chatoyant Quasar contre Pulsar (avec Alexis Beauclair et Etienne Chaize, 2024), et de J'ai rarement vu ça (avec Jérémie Piningre, 2024), il peaufine son dessin à la plume, depuis plusieurs années, dans les exigeantes pages du Canard Enchainé. Son trait vivant et vigoureux, qui rappelle Tomi Ungerer ou Cabu, sert "fuperbement" cette histoire qui ravira celles et ceux qui toussotent, sossotent, bégayent... et les autres !

Par Lefevre Mathieu
Chez Editions 2024

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Auteur

Lefevre Mathieu

Editeur

Editions 2024

Genre

Albums 3 ans et +

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Filippe le ferpent

Lefevre Mathieu

Paru le 04/09/2026

36 pages

Editions 2024

16,00 €

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Scannez le code barre 9782383871446
9782383871446
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