Nos étoiles polaires Tome 5

Eloignées à l'école mais unies dans la vie, ces deux soeurs vont devenir leur bonne étoile respective. Hikari et Mizuki, amies malgré leurs personnalités opposées, décident d'aller camper avec la famille Uno. Elles ne peuvent s'empêcher de la comparer avec la leur, beaucoup moins unie. Ces sentiments débordants pour la composition de leur famille finissent par éclater au grand jour... Une histoire d'amitié lumineuse et sensible portée par le dessin ravissant et enjoué de Mizuka Yuzuhara.