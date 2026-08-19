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L'affaire Markovic

Jean-Yves Le Naour, Naour jean-yves Le

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Mai 2021. Un corps est retrouvé dans la Seine. Celui d'un journaliste disparu en 1969 alors qu'il travaillait sur le meurtre de Stefan Markovic, l'homme à tout faire d'Alain Delon. Cinquante ans plus tôt, "l'affaire Markovic" a ébranlé les sommets de l'Etat. Sur fond de fin de règne gaulliste et dans le sillage de Mai 68, elle a fragilisé Pompidou qui ne cachait plus ses ambitions présidentielles. Un demi-siècle plus tard, Tarate, un flic cabossé par la vie, se voit confier l'enquête. Entre deux rendez-vous ratés via les applis de rencontre et l'audition des derniers survivants de l'époque, il remonte le fil d'un scandale où se croisent Nathalie et Alain Delon, des partouzeurs, un mafieux corse, Roland Dumas, Alain Pompidou, des ministres malveillants, des agents secrets et autres gros bras du gaullisme en déshérence. Jusqu'à ce qu'une question, vertigineuse, émerge : et si le journaliste assassiné avait découvert le fin mot de l'histoire ? Ecrivain, scénariste et historien à succès, Jean-Yves Le Naour rouvre ici le cold case le plus sulfureux de la Ve République.

Par Jean-Yves Le Naour, Naour jean-yves Le
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Jean-Yves Le Naour, Naour jean-yves Le

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Romans policiers

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L'affaire Markovic

Jean-Yves Le Naour, Naour jean-yves Le

Paru le 19/08/2026

280 pages

Nouveau monde Editions

9,90 €

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