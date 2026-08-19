Après Tortues Ninja : Armageddon Game - Ouverture & Alliance et Tortues Ninja Reborn Tome 6 : Armageddon Game - Début de Partie, cet album Tortues Ninja : Armageddon Game constitue le plus grand évènement Tortues Ninja jamais publié depuis les débuts de la série iconique de Tom Waltz (rééditée en intégrale dans notre catalogue). Et justement : Tom Waltz ! Devenu entre-temps l'auteur du hit The Last Ronin, il fait ici son grand retour sur la saga principale des Tortues Ninja avec un évènement si dense qu'il aura été nécessaire de le diviser en trois tomes. Armageddon Game répondra à toutes les interrogations que les lecteurs ont pu avoir en découvrant les deux autres albums annexes, tout en constituant également une porte d'entrée idéale pour cet événement. Tom Waltz livre une fresque épique dans laquelle les Tortues Ninja vont s'allier à Shredder (! ) et partir aux confins de la Dimension X (! ) pour affronter la redoutable alliance du Roi des Rats avec Krang, Baxter Stockman et Madame Null, des ennemis iconiques de l'univers Tortues Ninja. Plus de deux cents pages d'action débridée avec de nombreux retournements de situations et un récit qui rend hommage aux grands moments du run de Tom Waltz sur les Tortues, tout en préparant l'avenir - notamment la conclusion de la série Reborn, qui se fera dans le septième et dernier tome !