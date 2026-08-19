"L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est" Originaire d'Alsace, Faustine a découvert tardivement les salles de classe... Pendant dix ans, sa classe, c'était la cuisine, la salle de jeux, un coin de table, un musée, un jardin, un combi Volkswagen ou la plage d'Oléron. Sa professeure ? Sa mère : une institutrice passionnée, inventive, parfois épuisante mais toujours déterminée à offrir à ses enfants une enfance riche, libre et ouverte sur le monde. Dans cette histoire vraie, on découvre les coulisses de l'instruction en famille, bien loin des clichés avec des cahiers de vie rédigés au quotidien, des expériences scientifiques bricolées et des sorties improvisées. La mère de Faustine redouble d'imagination face à ses quatre enfants, qui vont tous faire l'expérience de cette pratique rare en France. Au milieu de ce joyeux chaos on ne rate pas la visite de l'inspecteur, les débats sur la pédagogie, les critiques, les doutes mais aussi la créativité, la curiosité, l'humour et la tendresse qui tissent le quotidien de cette fratrie. A travers les yeux d'une enfant, cet album plein d'humour soulève des questions de fond : peut-on apprendre sans école ? Comment grandit-on hors du cadre ? Comment se socialise-t-on ? Qu'est-ce que cela change dans une famille et dans la vie ? Entre récit intime, chronique familiale et plongée documentaire, cette drôle de BD raconte l'école à la maison comme on ne l'a jamais vue : imparfaite, passionnée... et profondément humaine. Avec un dessin faussement naïf et des couleurs qui flashent, Tarmasz entre au catalogue Glénat avec un album irrésistible qui aborde la question de " l'école à la maison ". Un témoignage unique et sensible accompagné d'archives qui nous plongent dans ces années de rires et d'apprentissage. Une expérience sur 10 ans d'un " chaos éducatif maîtrisé ", qui pourrait bien changer votre regard sur la question...