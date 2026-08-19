Valhalla bunker Tome 3

Une saga intersidérale ! Nous sommes toujours dans un petit bled américain ordinaire et sans histoire... jusqu'au jour où le chaos frappe : la ville est réduite en ruines sous les assauts de nazis revanchards. Surgis de la montagne, ces envahisseurs mystérieux déferlent sans prévenir. Face à eux, une poignée de survivants excentriques lance une contre-attaque aussi explosive qu'absurde, armée d'un matériel de guerre de fortune. Entre trahisons et armes expérimentales instables, c'est le dernier espoir d'un petit coin d'Amérique pour repousser l'apocalypse. Ce troisième album du second cycle nous offre une course contre la montre complètement déjantée, mêlant action héroïque et humour absurde, au milieu de débats enflammés sur le tennis de table et les urgences capillaires du président des Etats-Unis.