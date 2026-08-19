La Baie des Baleines-Pleines

Un matin, Mara quitte la ferme et les bois où elle a grandi, à la recherche de son frère. Parti des mois plus tôt, il lui a laissé pour seul indice un carnet empli d'odeurs menant jusqu'à la mer. Mais pour atteindre, comme lui, la mystérieuse baie des Baleines- Pleines, il faut d'abord traverser le dangereux pays des Tourbières... Mara s'élance courageusement, sans savoir ce qui l'attend vraiment au bout du chemin... Une primo-romancière jeunesse à suivre !