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#Roman jeunesse

La Baie des Baleines-Pleines

Clara Debray, Frédérique Blu

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Un matin, Mara quitte la ferme et les bois où elle a grandi, à la recherche de son frère. Parti des mois plus tôt, il lui a laissé pour seul indice un carnet empli d'odeurs menant jusqu'à la mer. Mais pour atteindre, comme lui, la mystérieuse baie des Baleines- Pleines, il faut d'abord traverser le dangereux pays des Tourbières... Mara s'élance courageusement, sans savoir ce qui l'attend vraiment au bout du chemin... Une primo-romancière jeunesse à suivre !

Par Clara Debray, Frédérique Blu
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Clara Debray, Frédérique Blu

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La Baie des Baleines-Pleines

Clara Debray, Frédérique Blu

Paru le 19/08/2026

256 pages

Actes Sud Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782330225872
9782330225872
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