Au lendemain des élections iraniennes tumultueuses de 2009, une femme cartographie les statues qui ont disparu des espaces publics de Téhéran, puis les morts de la répression. Tandis qu'elle parcourt la ville, ses nombreuses questions se résument à une seule : de quel langage user pour traduire la perte ? Dans des fragments qui se superposent les uns aux autres, mêlant plusieurs univers, perspectives et styles narratifs, poupe missaghi offre, avec Inventaire des disparus, un des aperçus les plus intimes et contemporains de l'Iran, tout en interrogeant la nature même de la narration. Un roman poignant et obsédant sur l'art, le désir, l'amour et l'effroi. Poupeh Missaghi est écrivaine, éditrice et traductrice (du persan vers l'anglais et inversement). Elle a notamment traduit des ouvrages de l'anglais au persan (Sam Savage, Roberto Bolano...). Elle est l'autrice de Inventaire des disparus (trans(re)lating house one, 2020) et de Sound Museum (2024), tous deux parus chez Coffee House Press.