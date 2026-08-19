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#Roman francophone

Mordre l'orage

Isabelle Pandazopoulos

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Fanny est une femme enflammée et combative. Elle transmet son goût de la littérature dans un collège avec la ferveur des croyants. Tout ce qu'elle a construit, elle le doit à une volonté farouche de vivre malgré l'adversité. Car Fanny porte en elle le lourd secret d'une enfance saccagée. Mariée depuis vingt ans, mère de deux grands enfants, elle a gagné sa part de bonheur en choisissant d'enfermer les souvenirs douloureux dans la cave de sa mémoire. C'est ainsi qu'elle tient, debout et droite, armée de sa colère et de ses convictions... du moins jusqu'à cet appel lui annonçant la mort de sa "mère", et qui va tout faire exploser. Roman du feu sous la peau, explorant les rouages du couple et de la maternité, Mordre l'orage est le portrait d'une femme à vif, qui vient sonder ce qui nous a été donné et ce que l'on transmet en retour.

Par Isabelle Pandazopoulos
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Isabelle Pandazopoulos

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Mordre l'orage

Isabelle Pandazopoulos

Paru le 19/08/2026

320 pages

Actes Sud Editions

22,50 €

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