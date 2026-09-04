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#Roman étranger

Rejoindre la danse

Oscar Hokeah

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Rejoindre la danse retrace la vie d'un jeune Cherokee, Ever Geimausaddle, depuis sa naissance en 1976, à travers les différents regards des membres de sa famille, héritière de siècles d'injustices. Une fois adulte, Ever doit puiser dans la force transmise par ses proches pour se sauver lui-même de la rage accumulée face aux épreuves vécues par les siens, mais aussi pour en épargner les générations suivantes. Comment ce jeune homme, frappé par les conséquences de la colonisation et du racisme, va-t-il se trouver une place dans un monde qui l'en a toujours privé ? Rejoindre la danse est un roman captivant, tant pour sa langue vivante, parsemée d'expressions autochtones, que pour sa narration chorale : comme chez Louise Erdrich, Tommy Orange ou Diane Wilson, la multiplicité des voix esquisse le portrait d'une communauté soudée dans sa diversité et ancrée dans la tradition, bien que marquée par les traumatismes du passé. Au fil des pages se dévoile l'importance des liens familiaux etde la transmission, conférant à ce récit d'apprentissage une portée universelle. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nino S. Dufour "Un livre tremblant d'une colère juste et ancestrale, mais lumineux d'espoir". Elle Magazine (US) Biographie de l'auteur : Oscar Hokeah est citoyen des nations cherokee et kiowa d'Oklahoma du côté de sa mère, et a des origines mexicaines du côté de son père. Il a remporté le prix Native Writer Award pour Rejoindre la danse, son premier roman.

Par Oscar Hokeah
Chez Rue de l'échiquier

|

Auteur

Oscar Hokeah

Editeur

Rue de l'échiquier

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Rejoindre la danse

Oscar Hokeah trad. Dufour nino S., Nino S. Dufour

Paru le 04/09/2026

240 pages

Rue de l'échiquier

22,00 €

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