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Mission Tigre

Mick Herron

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Bienvenue dans un monde où les tigres ne rugissent pas mais manigancent dans l'ombre, et où le destin de la nation repose sur les épaules des cas les plus désespérés de l'espionnage. Dirigée par le cynique et charismatique Jackson Lamb, la "Maison des tocards" est composée d'agents en disgrâce. Pourtant, lorsque l'un des leurs est kidnappé et que sa disparition met tout le pays en danger, ces marginaux du renseignement vont devoir se réveiller... Dans ce nouvel opus, Mick Herron tisse une toile de trahison, de suspense, de noirceur et d'humour acéré dans laquelle il plonge ses personnages inoubliables.

Par Mick Herron
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Mick Herron

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans d'espionnage

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Mission Tigre

Mick Herron trad. Laure Manceau

Paru le 19/08/2026

448 pages

Actes Sud Editions

10,40 €

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