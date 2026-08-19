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#Roman francophone

Le Vampire du Sussex

Doyle arthur Conan, Arthur Conan Doyle

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Un vampire au sein d'une respectable famille anglaise, une malédiction qui semble s'acharner sur les membres d'une même fratrie et un meurtre impossible commis dans une chambre close : voici Sherlock Holmes confronté à trois affaires des plus étranges... Mais le célèbre détective refuse de croire au surnaturel. Guidé par un sens aigu de l'observation et des facultés de déduction hors du commun, il examine les indices, recoupe les preuves et traque la vérité. Réussira-t-il à faire triompher la raison ? Ce recueil contient : "Le Vampire du Sussex" , "Le Pied du diable" et "Aventure de la bande mouchetée" . Un choix de nouvelles avec : - Des planches de bande dessinée inédites. - Un dossier immersif pour vérifier sa compréhension, aiguiser son analyse, enrichir son vocabulaire et même tester sa personnalité. - Des conseils de livres, d'albums, de films et de séries pour prolonger sa découverte.

Par Doyle arthur Conan, Arthur Conan Doyle
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Doyle arthur Conan, Arthur Conan Doyle

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Collège

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Le Vampire du Sussex

Doyle arthur Conan, Arthur Conan Doyle trad. Louis Labat, Polignac jeanne De, Jeanne de Polignac

Paru le 19/08/2026

176 pages

Actes Sud Editions

3,90 €

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