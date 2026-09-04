Un joli livre relié sur un authentique objet de culture populaire : la carte postale. Il est illustré de nombreux exemples classés par thèmes : lieux, transports, cuisine, costumes, événements... Près d'une centaine d'images choisies dans l'un des plus grands musées de la carte postale en France, riche de 120 000 documents. L'autrice nous fait porter un regard nouveau sur cet objet si banal et pourtant chargé d'histoire, depuis 150 ans qu'il circule partout dans nos vies, chargé bien sûr aussi de combien de souvenirs... Collectionnée, détournée, affichée, la carte postale est un témoin de nos sensibilités collectives. Avec des cartes venues du monde entier, le fonds du musée de la Carte postale, à Baud (56) a été créé il y a tout juste 30 ans, en 1995 ; anciennement connu sous le nom de Cartopôle, il s'est rebaptisé Le Carton voyageur et est labellisé musée de France depuis 2017.