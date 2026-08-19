Le Chant des génies et autres contes

"Qu'est-ce que tu fais là ? " Dans des paysages de sable, de lumière et de vent vivent de modestes bergers, paysans et pêcheurs. Un jour, leur chemin croise celui de djinns et de djinnias, des créatures étranges capables de changer leur destin. Comme dans les contes des Mille et Une Nuits, chaque rencontre devient une aventure. Mais ces histoires ne se contentent pas de nous émerveiller : nimbées de poésie et de sagesse, elles nous parlent des forces de la nature et nous invitent à regarder le monde autrement, car au détour d'un chemin, derrière une pierre, un arbre ou une vague, sommeille peut-être encore un génie... Ce recueil contient cinq récits issus de la tradition orale arabe : "Le Chant des génies" , "Le Pêcheur et le Génie" , "Le Berger et la Djinnia" , "Le Pauvre Homme et le Bouc" et "Le Jeune Homme et le Puits" . Un choix de contes avec : - Des planches de bande dessinée inédites. - Des quiz et des jeux pour vérifier sa lecture, mieux comprendre les textes, enrichir son vocabulaire, conter à son tour, débattre et rendre compte collectivement des récits. - Des conseils de livres, d'albums et de films pour prolonger sa découverte.