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#Roman francophone

Le Chant des génies et autres contes

Nacer Khémir, Nicolas Zouliamis

ActuaLitté
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"Qu'est-ce que tu fais là ? " Dans des paysages de sable, de lumière et de vent vivent de modestes bergers, paysans et pêcheurs. Un jour, leur chemin croise celui de djinns et de djinnias, des créatures étranges capables de changer leur destin. Comme dans les contes des Mille et Une Nuits, chaque rencontre devient une aventure. Mais ces histoires ne se contentent pas de nous émerveiller : nimbées de poésie et de sagesse, elles nous parlent des forces de la nature et nous invitent à regarder le monde autrement, car au détour d'un chemin, derrière une pierre, un arbre ou une vague, sommeille peut-être encore un génie... Ce recueil contient cinq récits issus de la tradition orale arabe : "Le Chant des génies" , "Le Pêcheur et le Génie" , "Le Berger et la Djinnia" , "Le Pauvre Homme et le Bouc" et "Le Jeune Homme et le Puits" . Un choix de contes avec : - Des planches de bande dessinée inédites. - Des quiz et des jeux pour vérifier sa lecture, mieux comprendre les textes, enrichir son vocabulaire, conter à son tour, débattre et rendre compte collectivement des récits. - Des conseils de livres, d'albums et de films pour prolonger sa découverte.

Par Nacer Khémir, Nicolas Zouliamis
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Nacer Khémir, Nicolas Zouliamis

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Collège

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Le Chant des génies et autres contes

Nacer Khémir, Nicolas Zouliamis

Paru le 19/08/2026

128 pages

Actes Sud Editions

4,90 €

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